So wenig Müll wie noch nie

Beim traditionellen Frühjahrsputz des Angelsportvereins (ASV) 1928 Ilvesheim haben die Mitglieder weniger Müll und Unrat als in den vergangenen Jahren gefunden und eingesammelt. Der Vorsitzende Rolf Sauer freute sich: „Wir haben so wenig Müll gesammelt wie noch nie. Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung hat erfreulicherweise zugenommen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über 20 Mitglieder des ASV waren am Samstagvormittag im Einsatz und trafen sich am Fischerhäusel – ihre Ausbeute am Ende des Frühjahrsputzes waren nur zehn nicht immer ganz gefüllte Müllsäcke. Jüngste Teilnehmer bei der alljährlichen Ufersäuberungsaktion waren Oskar (9) und Bernhard (12).

Nach der Begrüßung und Einteilung der Begehungsstrecke (vom Ladenburger Stauwehr bis zur Autobahnbrücke/rechte Neckarseite) ließ Sauer wissen, dass es früher durch Hochwasser viel mehr Dreck und Unrat gab. Der ASV 1928 ist die älteste Umwelt- und Naturschutzorganisation in Ilvesheim. Die Angler waren damals wie heute auch auf die Artenvielfalt im Neckar bedacht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Beginn der Industrialisierung wurde auch der Neckar mehr und mehr verschmutzt. Als die Fischbestände zurückgingen, engagierten sich die Angler politisch – wie etwa für Fischtreppen und für den sukzessiven Ausbau von Kläranlagen. Trotz der Kläranlagen gibt es noch Rückstände im Neckarwasser, und es ist somit noch einiges zu tun. Bei dem jetzigen Wasserstand sind rund 60 Prozent des Wasserdurchflusses Klärwasser.

Nach den Informationen und der Einteilung der Gruppen waren dann die Petrijünger im Einsatz für Natur und Umwelt. Ausgerüstet war die „Frühjahrsputzmannschaft“ mit Handschuhen, Abfallgreifzangen, Dreizackrechen, Papierpickern und Müllsäcken. Die „Beute“ reichte von Autoreifen, Dosen, Flaschen, Plastikmüll, Eisen- und Metallstangen, einem Klappstuhl, einem leeren Geldbeutel über Werbeschilder bis zu einem Fahrradsattel und einem verrosteten Werkzeugkoffer ohne Inhalt. Festgestellt wurde bei der Säuberungsaktion auch, dass es weniger Grillmüll gab.

Sabine, die am Frühjahrsputz teilnahm, freute sich besonders über dankende Worte von Spaziergängern für diese Reinigungsaktion. Nach der Frühjahrsputzaktion lud der ASV seine tatkräftigen Helfer und Helferinnen als Dank zu einem Umtrunk und einer deftigen Schlachtplatte ein, für die Heidi Klotz verantwortlich zeichnete. Küchenchefin Klotz erhielt zu Recht ein dickes Lob vom gesamten „Reinigungsteam“ für ihre Küchenleistung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3