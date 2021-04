Freud und Leid liegen im Leben häufig nah beieinander - eine Binsenweisheit, die aber nicht selten zutrifft. So auch auf Yuki Nakashima, die gebürtige Japanerin und Wahl-Ilvesheimerin ist freischaffende Sängerin. Wegen der Corona-Pandemie brachen ihr die Aufträge weg. Die 35-Jährige hat aber auch Grund zu großer Freude. In den kommenden Tagen steht die Geburt ihres ersten Kindes an. „Ich bin

...