Seelachs, Forellen und Zander

Ilvesheim. In Ilvesheim hat das Fischerfest begonnen – dieses Mal erneut als Open-Air-Veranstaltung. Wie der Angelsportverein (ASV) mitteilt, gibt es noch bis Sonntag, 17. Juli, auf dem Festplatz Speisen und Getränke. Im Fischbäcker-Zelt werden nach bewährtem Rezept Filets vom Seelachs, Forellen und die Spezialität „der Zander“ zubereitet und verkauft – hier von Lenau Sauer (l.) und Manuela Bühler. Am Samstag beginnt der Fischverkauf um 12, am Sonntag um 11 Uhr. Daneben gibt es weitere Attraktionen – einen Süßigkeitenstand, ein Karussell, einen Autoscooter und eine Schiffschaukel. red/tge (Bild: Michael Ruffler)

