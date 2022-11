Schülern den Weg zeigen

Die Friedrich-Ebert-Schule (FES) in Ilvesheim möchte mit einer Aktion auf mehr Sicherheit auf dem Schulweg aufmerksam machen. Zu den Ausbildungseinheiten gehören dabei unter anderem ein Fußgängerführerschein und eine Fahrradausbildung. Auch auf kreative Weise, unter anderem mit einem passendem Lied, möchte man sich des Themas annähern. „Sie sollen fitgemacht werden, um den Schulweg selbstständig zu Fuß, mit Roller oder Fahrrad zurückzulegen“, heißt es in einer Mitteilung. Seit dieser Woche werden die „fleißigsten Powerklassen“ in jedem Jahrgang prämiert. Verbunden mit der Aktion ist auch ein Appell an die Eltern. Sie „sollen die Autofahrten auf das Allernotwendigste reduzieren“, heißt es in der Mitteilung.

Der sogenannte Laufbus (hier begleiten Eltern bestimmte Fußgänger-Routen, auf denen sich die Schülerinnen und Schüler zu festgelegten Zeiten anschließen können) kommt nicht zustande, die Nachfrage und die Unterstützungsbereitschaft der Eltern seien „zurückhaltend“ gewesen.

Nach Angaben der Schule wird etwa ein Viertel der Schulwege an der FES mit dem Auto zurückgelegt. Das ist das Ergebnis einer Erhebung im Hochsommer. Das sei nicht nur hinsichtlich des Klimaschutzes schädlich, sondern auch gefährlich, weil bei einem großen Aufkommen an Autos immer wieder gefährliche Situationen entstünden. red/tge