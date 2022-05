Gibt es in Ilvesheim bald einen Glasfaser-Anschluss in jedes Haus? Um genau diese Frage ging es bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. Knapp eineinhalb Stunden beschäftigte sich das Gremium mit dem Thema, eingeladen waren Thomas Heusel vom Zweckverband Fibernet sowie Vertreter der Firma Giganetz, die Glasfaserleitungen verlegt. Mithilfe dieser Technologie können Daten

...