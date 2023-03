Rückhalt für Ilvesheimer Bürgermeisterkandidat Tschitschke

Diese Mitgliederversammlung stand ganz im Zeichen der Bürgermeisterwahl: Einstimmig haben sich die Freien Wähler hinter ihren Bürgermeisterkandidaten Günter Tschitschke gestellt. Er tritt bei der Wahl am 7. Mai an. Bisher haben sich neben ihm Amtsinhaber Andreas Metz (parteilos), Thorsten Walther (SPD) und Michael Haug zu ihrer Kandidatur bekannt.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung hatte der Vorsitzende Andreas Trier auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat, Peter Riemensperger, berichtete von der Fraktionsarbeit der Bürgervertreter. Riemensperger ist zugleich Kreisrat und unterrichtete die Besucherinnen und Besucher auch von seiner Arbeit dort. Wie die Freien Wähler in einer Mitteilung an die Presse schreiben, waren zahlreiche Mitglieder der Einladung gefolgt.

Wer sich für Günter Tschitschkes Kandidatur interessiert und deshalb noch mehr erfahren will, kann unter anderem am Samstag, 11. März, von 10 bis 12 Uhr bei der Postagentur in der Schlossstraße mit ihm ins Gespräch kommen.

Neben der Vorstellung des Bürgermeister-Kandidaten, die der wichtigeste Punkt auf der Tagesordnung war, waren die anderen Formalitäten (Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstands) schnell erledigt. red