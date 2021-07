Ilvesheim. Mehr Glück als Verstand hat dieses Eichhörnchen gehabt: Offenbar auf der Suche nach Nahrung war der Nager vom rechten Weg abgekommen und in den Neckarkanal gestürzt. Nur einer aufmerksamen und reaktionsschnellen Spaziergängerin hatte es das um sein Leben strampelnde Hörnchen zu verdanken, dass es der nassen Falle entkommen konnte. Wie unser Leser Gerhard Rybarek im Bild einfing, ließ die Retterin ihren Regenschirm so zum Wasser hinab, dass sich das Eichhörnchen darauf in Sicherheit bringen konnte – pitschnass, aber wohlauf. Dem Rettungsschirm sei Dank. sko

