Rat stimmt Details bei Halle zu

Mehr Investitionen in moderne Gebäudetechnik, dafür leichte Abstriche bei der Küche: Einstimmig hat der Ilvesheimer Gemeinderat die neue Detailplanung zur Mehrzweckhallen-Sanierung gebilligt. Die Küche bekommt nun doch keine separate Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, sondern wird etwas einfacher ausgeführt. Weiterhin sollen dort Speisen zubereitet werden können, allerdings sind laut Verwaltung keine „aufwendigen Speisezubereitungen für mehrere Hundert Personen ähnlich einer Großküche“ vorgesehen. „Das ist nachvollziehbar, denn eine derart ausgestattete Küche wäre mit weiteren Auflagen verbunden“, sagte Andreas Trier (Freie Wähler).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die etwas abgespeckte Küche kann Geld eingespart werden. Trotzdem gibt es Mehrkosten. Wie Bürgermeister Andreas Metz in der Gemeinderatssitzung ausführte, stehe man jetzt bei rund 6,6 Millionen Euro. 1,6 Millionen davon kommen aus bereits zugesicherten Fördermitteln. Die Sanierung wird voraussichtlich im Juli dieses Jahres beginnen und könnte bis Ende 2023 oder Anfang 2024 dauern.

Grund für die Mehrkosten sind Nachbesserungen bei der Gebäudetechnik. Zum Beispiel sollen Fensterkontakte helfen, Energieverluste zu reduzieren. Außerdem ist eine technische Vernetzung mit der Technik in anderen Gebäuden geplant, um energieeffizienter arbeiten zu können. „Wir halten diese nachhaltigen Investitionen für sinnvoll“, sagte Jens Kühnle (Grüne).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf breite Zustimmung stießen die Pläne, eine Kühlung des Innenraums zu ermöglichen. „Jeder, der schon einmal im Sommer eine Veranstaltung in der Halle erlebt hat, weiß, wie hilfreich eine solche Anlage sein kann“, sagte Gemeinderat Trier. Die in einer Vorlage der Verwaltung genannte Möglichkeit, das Gebäude auf bis zu 18 Grad herunterzukühlen, sorgte bei Rolf Sauer (SPD) für Nachfragen: „Wäre eine Anlage, die nicht ganz so stark kühlt, womöglich günstiger?“ Bauamtsleiter Pascal Tholé erklärte, dass das Ziel nicht 18 Grad seien. Wichtig sei der Unterschied zur im Sommer sehr heißen Außentemperatur. „Es geht darum, den Raum nutzbar zu halten“, betonte er. Trotz Nachfrage billigte aber auch der SPD-Gemeinderat Sauer die neue Planung ausdrücklich. Das tat auch CDU-Gemeinderat Georg Sommer: „Es ist gut und wichtig, dass die Vereine weiterhin die Möglichkeit haben, die Küche zu nutzen.“

Grünarbeiten vergeben

Beim jüngsten Treffen des Gemeinderats ging es auch um die Jahresausschreibung für Grünarbeiten in der Gemeinde. Vieles übernimmt der Bauhof in Eigenregie, für bestimmte Bereiche (zum Beispiel besonders steile Böschungen) müssen Fachfirmen mit Spezialwerkzeug ran. Das Besondere an einer Jahresausschreibung ist, dass alle Leistungen in diesem Bereich im Voraus an eine Firma vergeben werden. Grundlage für die Preise ist ein umfangreiches Standard-Leistungsverzeichnis. Die Laufzeit für die nun gebilligte Ausschreibung beträgt zwei Jahre mit einer Verlängerungsoption um ein Jahr.