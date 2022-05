Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann in Ilvesheim von zwei randalierenden Jugendlichen brutal attackiert. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich bei ihr zu melden.

Der Vorgang: Am frühen Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr randalierten zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle in der Ladenburger Straße. Unter anderem traten sie Mülleimer um. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer sprach die

...