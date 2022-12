Protest gegen die AfD in Ilvesheim bei Hörne-Besuch

Rund 40 Männer und Frauen haben am Dienstag in Ilvesheim gegen einen Auftritt des baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Peter Hörner in Ilvesheim protestiert. Eine direkte Konfrontation blieb indes aus, da die Vertreter der Alternative für Deutschland mit dem Standort für ihren blau-weißen Info-Bus in einer Ecke des Festplatzes am Neckar nicht einverstanden waren.

„Wir ...