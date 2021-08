Das Kammerensemble des SAP Sinfonieorchesters wird die konzertante Umsetzung des Andersen-Märchens „Die Prinzessin auf der Erbse“ aufführen. Die klassische Musik von N. Tarkmann ist für Kinder ab sechs Jahren geschrieben. Bei freiem Eintritt beginnt das Konzert am Sonntag, 19. September um 11 Uhr, Einlass in den Park der Heinrich-Vetter-Stiftung, Goethestraße 11, ist ab 10.30 Uhr und nur mit vorheriger Anmeldung und Zusage möglich. Zum „Picknick-Konzert“ bringen die Familien eine Decke mit. Wer mag, kann nach dem Konzert bei selbst mitgebrachten Speisen und Getränken noch bis 13 Uhr im Garten verweilen. Die Anmeldung ist bis 10. September unter Angabe der Daten aller Gäste per Mail an anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de möglich. Eine Zu- oder Absage erfolgt am 11. September. sane

