Polizei sucht nach vermisster 76-Jährigen in Ilvesheim und Schriesheim

Ilvesheim. Die Polizei sucht seit Montagabend nach einer vermissten 76-jährigen Frau aus einer Pflegeeinrichtung in Ilvesheim. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau zuletzt am Montagmorgen gegen neun Uhr gesehen, als sie zum Spaziergang aufbrach. Ihren Spaziergang weitete sie offenbar aus und versuchte, ihren Sohn in Schriesheim zu besuchen. Seitdem fehlt von der 76-Jährigen jede Spur.

Die Vermisste wird beschrieben als 1,60 Meter groß, schlank. Sie trägt vermutlich eine grüne Fleecejacke und blaue Jeans. Auffällig ist ein Kopfverband, den sie noch tragen müsste. Im Zusammenhang mit der Suche nach der Frau ist ein Hubschrauber zwischen Ilvesheim und Schriesheim im Einsatz.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06203 93050 beim Polizeirevier in Ladenburg zu melden.