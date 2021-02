Die Städte und Gemeinden stellen sich wegen Corona auf einen Boom bei der Briefwahl ein. Seit einigen Tagen sind die Briefe mit den Wahlbenachrichtigungen versandt, die ersten kommen als Antrag auf einen Wahlschein zurück. Viele Bürger nutzen aber auch die Möglichkeit, die Briefwahl direkt im Internet zu beantragen. Auf der Homepage ihrer Stadt oder Gemeinde finden sie dabei meist an prominenter Stelle den entsprechenden Link.

Briefwahl-Unterlagen wie diese wurden in den vergangenen Tagen von den Rathäusern häufiger verschickt. © Anja Görlitz

Von hier aus geht alles in wenigen Klicks. Wichtig sind dabei die Daten, die auf der Wahlbenachrichtigung stehen. Wer will, der kann auch den Code nutzen, der darauf abgedruckt ist. Das Handy liest die Informationen aus und führt dann direkt auf die richtige Internetseite.

Auf den ersten Blick mutet das Briefwahlverfahren ein wenig kompliziert an – doch wer die gut geschilderte und illustrierte Wahlanleitung in Ruhe durchgeht und befolgt, wird sich einfach tun, seine Stimme abzugeben und den gefüllten hellroten Wahlbriefumschlag portofrei in den Briefkasten zu werfen.

Wichtig: Auf dem Stimmzettel kann eine Stimme vergeben werden, er kommt anschließend – gefaltet – in den blauen Stimmzettelumschlag, der zugeklebt werden sollte (bleibt er versehentlich offen, wird die Stimme dadurch nicht ungültig).

Nicht vergessen: Die eidesstattliche Versicherung, die unterschrieben sein muss. Mit ihr versichert der Wähler (oder sein Helfer) dass er persönlich – oder seine Hilfsperson nach Anleitung – die Stimme abgegeben hat. Der blaue Umschlag (nur mit Wahlzettel) und die eidesstattliche Versicherung kommen nun zusammen in den roten Wahlbriefumschlag. Auch dieser sollte zugeklebt sein. Bleibt er offen, aber der blaue Stimmzettelumschlag ist verklebt, ist die Stimme gültig. Sind beide offen, liegt ein „Zurückweisungsgrund“ vor.

Wichtig ist schließlich, den Wahlbrief rechtzeitig zur Post zu geben, damit er fristgerecht im Wahlbüro eingeht. Es ist auch möglich, den Wahlbrief bis spätestens 14. März, 18 Uhr, direkt im Wahlbüro abzugeben. Die Adresse steht auf dem Wahlbrief.

Die Briefwahl gewinnt immer mehr an Bedeutung. Seit ihrer Einführung 1964 ist der Anteil der Briefwähler kontinuierlich gestiegen. Waren es bei der Landtagswahl 2006 rund 570 000 Wählerinnen und Wähler (14,2 Prozent), die ihre Stimme per Briefwahl abgaben, waren es 2016 schon über eine Million (21 Prozent).

Es ist also alles vorbereitet, damit die Wähler ihre Stimme zuhause abgeben können und nicht ins Wahllokal müssen, wo sie sich Kontakten und damit einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus aussetzen. Wie hoch das Interesse an der Briefwahl bislang ist, haben wir in den Rathäusern zwischen Neckar und Bergstraße nachgefragt.

Edingen-Neckarhausen

Nach Angaben von Gerhard Fischer zeichnet sich in Edingen-Neckarhausen schon jetzt ein deutlich höherer Briefwahlanteil ab. Bis Mittwochmittag hatte das Rathaus bereits fast 1800 Wahlscheine ausgestellt, das entspricht einem Anteil von knapp 18 Prozent. „Die Anzahl der Anträge, die noch bearbeitet werden müssen, ist um einige Hundert höher“, betont Fischer. Mit der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen habe man am 8. Februar begonnen, sie ende erst am Sonntag, 21. Februar. Bei der Landtagswahl 2016 wurden insgesamt 2205 Wahlscheine ausgestellt (21,4 Prozent).

Heddesheim

In Heddesheim war der Anteil der Briefwähler mit 18,5 Prozent der Wahlberechtigten bereits 2016 sehr hoch. Ein Trend, der durch Corona offenbar beflügelt wird. Am Mittwoch, also dreieinhalb Wochen vor der Wahl, lagen bereits über 2500 Anträge im Rathaus vor, das entspricht 28,5 Prozent der Wahlberechtigten. Rund 41 Prozent der Anträge wurden online (Handy oder Internet) gestellt. Das eigens im Bürgerhaus Pflug eingerichtete Wahlbüro wickelt pro Tag etwa 15 persönlich abgegebene Anträge ab und erledigt weitere Aufgaben.

Hirschberg

In Hirschberg an der Bergstraße ist die Wahl eine besondere Herausforderung, denn dort findet am 14. März neben der Landtagswahl auch der Bürgerentscheid über die Erweiterung des Gewerbeparks statt. Wer hier Briefwahl beantragen will, muss trotzdem nur ein einziges Formular ausfüllen, entweder in Papierform oder digital, direkt im Internet. Nachdem es kürzlich noch Anlaufschwierigkeiten mit einer neuen Software gegeben hatte, läuft jetzt alles. Trotzdem gibt es einen gewissen Antragsstau. „Wir haben sie noch nicht gezählt“, bittet Christian Müller aus dem Rathaus um Verständnis, dass die erfragten Angaben erst Anfang kommender Woche zur Verfügung stehen.

Ilvesheim

„Der rasante Anstieg der Briefwahl-Anträge in diesem Jahr ist klar auf die Corona-Pandemie zurückzuführen“, sagt Hauptamtsleiter Marc Schneider. Bereits jetzt haben mehr Ilvesheimerinnen und Ilvesheimer Briefwahl beantragt als bei der Landtagswahl 2016 – nämlich 2363, also knapp 35 Prozent aller Wahlberechtigten. Im Jahr 2016 waren es bis zum Wahltag nur 1408. „Wir gehen davon aus, dass bis zum Wahltag mindestens doppelt so viele Anträge gestellt werden wie vor fünf Jahren“, sagt Schneider. Er versichert, dass alle rechtzeitig ihre Unterlagen erhalten.

Dabei wird die Gemeinde von Erzieherinnen aus dem Kindergarten und der Kernzeit-Betreuung der Schule unterstützt – sowohl beim Verpacken als auch beim Verteilen der Briefe. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so Schneider.

Ladenburg

Auch im Ladenburger Rathaus sieht man den Hauptgrund für den Anstieg der Briefwahl-Anträge in der Corona-Pandemie. „Da die Wahlbenachrichtigungen frühzeitig auf den Weg gebracht wurden, gehen wir von einer rechtzeitigen Übersendung der Briefwahlunterlagen aus“, teilt Stadtsprecherin Nicole Hoffmann mit. Aktuell haben 2654 Ladenburgerinnen und Ladenburger Briefwahl beantragt, bis zum Wahltag 2016 waren es nur 1429. Der Anteil der Briefwähler hat sich bereits jetzt im Vergleich zu 2016 fast verdoppelt.

Schriesheim

Das Briefwahlaufkommen bewege sich im erwartbaren Rahmen, heißt es aus dem Rathaus in der Weinstadt. Dennoch sei so etwas nur „mit einem überdurchschnittlichen Einsatz der betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu bewerkstelligen“, erklärt Ordnungsamtsleiter Achim Weitz. Stand Dienstag lagen in Schriesheim 3445 Anträge auf Briefwahl vor, bei der Landtagswahl 2016 stimmten lediglich 2219 Menschen per Brief ab. Gemessen an der Gesamtzahl der aktuell Wahlberechtigten liegt der Anteil an Briefwählern bei etwas über 30 Prozent.

Seckenheim und Friedrichsfeld

Auch in den beiden Mannheimer Stadtteilen zeichnet sich ab, dass mehr Menschen per Brief abstimmen wollen als noch vor fünf Jahren. Nach Angaben der Stadt sind aus Friedrichsfeld bisher etwas über 800 Anträge eingegangen, aus Seckenheim schon mehr als 2300. 2016 lagen diese Zahlen mit 600 (Friedrichsfeld) und 1800 (Seckenheim) deutlich darunter. Da allerdings noch nicht alle Wahlbenachrichtigungen zugestellt seien, könnten sich die Angaben an verschiedenen Stellen deutlich unterscheiden, merkt die Stadt an.