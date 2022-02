Offiziell: Gemeinde Ilvesheim kann ehemalige "Rose" kaufen

Nun ist es offiziell: Die Gemeinde Ilvesheim besitzt ein Vorkaufsrecht auf das ehemalige Gasthaus „Zur Rose“ in der Schlossstraße 5. Wie die Verwaltung mitteilte, trat eine entsprechende Satzung am Donnerstag in Kraft. Sie erstreckt sich vom Gebäude an der Ecke Haupt-/Schlossstraße bis zu bestimmten Grundstücken an der Wassergasse. Welche Häuser genau in den Geltungsbereich der neuen Satzung fallen, ist unter bit.ly/3rSBLa9 einsehbar. Das Lokal „Zur Rose“ schloss Mitte Dezember für immer. Die Eigentümer wollen das Gebäude verkaufen.

Der Gemeinderat hatte dem Ansinnen der Verwaltung einstimmig grünes Licht gegeben (wir berichteten). Wichtig: Das Vorkaufsrecht gilt nur, wenn der Eigentümer wechselt. Die Gemeinde kann also den bisherigen Eigentümern nicht „einfach so“ ihr Grundstück abkaufen. Außerdem muss der Beschluss für ein Vorkaufsrecht immer begründet sein. In diesem Fall sind das die zentrale Lage und das große öffentliche Interesse an der Entwicklung der Fläche. Der Kauf wird die Kommune Geld kosten - wie viel darüber macht die Verwaltung keine Angaben, da bei dem Kauf die Interessen Dritter involviert sind. „Wir beabsichtigen allerdings nicht, das Grundstück zu behalten. Wir werden es voraussichtlich weiterverkaufen, daher bleiben höchstens Zwischenfinanzierungskosten“, sagte Bürgermeister Andreas Metz dieser Redaktion vor einigen Tagen.

Die Gemeinde hat nun die Zügel in der Hand, was die Zukunft des Areals angeht. Sie kann sich ein Familienzentrum oder eine andere soziale Einrichtung vorstellen. Ergänzend dazu könnte auch ein Nahversorger, also ein Lebensmittelladen, einziehen. Zuallererst wollte die Kommune mit dem Kauf verhindern, dass ein sogenannter Trading-down-Effekt einsetzt, also dass durch den neuen Eigentümer eine Abwertung stattfinden könnte. Die Befürchtung: Mitten im Ortskern hätte es Monteurunterkünfte geben können. Das sind einfach ausgestattete Übernachtungsmöglichkeiten, die zu häufig überteuerten Preisen an Bauarbeiter vermietet werden, die nur vorübergehend in der Region sind. Unter anderem in Ludwigshafen sind solche Unterkünfte ein Thema.