Obstbäume fit machen

Das neue Jahr will der Obst- und Gartenbau-Verein Ilvesheim am Samstag, 15. Januar, mit einem Schnittkurs für Obstgehölze beginnen. Los geht es um 13.30 Uhr auf dem Streuobstwiesengrundstück von Mitglied Walter Schmitthäuser. Erreichen kann man die Wiese auf dem Weg vorbei an der Vogelweide, es geht etwa 400 Meter Richtung Kanal (zwischen dem Gelände der Gartenfreunde und der Ladenburger Straße).

Baumfachwirt Peter Burger wird bei dem Schnittkurs zeigen, wie Kern- und Steinobstbäume (Halbstamm) durch entsprechenden Schnitt für das Ertragsjahr 2022 fit gemacht werden können.

Er erläutert auch das Auslichten jüngerer und älterer Bäume, den Rückschnitt und auch den Erziehungsschnitt, der bei noch jüngeren Bäumen wichtig ist. Fachwart Burger wird dabei auch alle Fragen zur richtigen Zeit der Schnittmaßnahmen (Sommer -oder Winterschnitt) gerne beantworten.

Der Obst- und Gartenbau-Verein lädt Mitglieder und interessierte Gäste zu dieser kostenlosen Veranstaltung nach Ilvesheim ein, die unter Corona-Bedingungen (3G) stattfindet. red

