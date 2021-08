Noch Tickets für Konzert der T-Band

Für das Konzert der T-Band am Sonntag, 22. August, ab 19 Uhr im Heinrich-Vetter-Park in Ilvesheim gibt es Karten an der Abendkasse ab 18 Uhr. Das hat Hauptamtsleiterin Maren Brysch-Enghofer mitgeteilt. Auch online sind Bestellungen möglich (www.ilvesheim.de). Der Eintritt kostet zehn Euro. Zutritt haben nur geimpfte, negativ getestete oder genesene Personen. „Bitte halten Sie die entsprechenden Nachweise bereit“, schreibt die Gemeinde.

Die T-Band, das ist Livemusik auf höchstem Niveau. Die Musiker sorgen für eine mitreißende Stimmung mit Songs zum Mitsingen und Tanzen. Das Repertoire reicht von den Hits der 1960er Jahre bis zu den Chartbreakern von heute. Bei starken Regen oder sehr widrigen Wetterbedingungen muss das Konzert abgesagt werden. Eine Rückerstattung des Eintritts ist laut Gemeinde nicht möglich. hje