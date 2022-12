Nikolaus und Adventslieder

Am Dienstag, 6. Dezember, kommt der Nikolaus um 16 Uhr zu Besuch in das Seniorenstift Heinrich Vetter in der Goethestraße 4. Es ist der erste Auftritt dort seit der mehrjährigen Corona-Pause. Mit dabei sind unter anderem Luis Caballero, Erika Kuhn (Gesang) und Hänsi Sturz am Akkordeon. Jutta Allgaier und Traudl Wochele-Rupp präsentieren Musik zum Mitmachen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 15. Dezember, wird zum Ausklang des 25. Jubiläums der Heinrich-Vetter-Stiftung um 18 Uhr noch einmal gefeiert. Im Anwesen in der Goethestraße 11 sind alle Gäste eingeladen, gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder mit Klavierbegleitung zu singen. Es gibt Glühwein, alkoholfreien Punsch, Bratwürste und viele gute Gespräche in gemütlicher Atmosphäre. Vorstand, Mitarbeiter sowie alle Helferinnen und Helfer der Stiftung freuen sich bei freiem Eintritt auf gut gelaunte Gäste. red/sane