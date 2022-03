Ilvesheim. Am Montag, 28. März, um 19.30 Uhr findet die Jahreshauptversammlung des TC Neckar Ilvesheim statt. Wie der Verein mitteilte, wird das Treffen online abgehalten. Städtebauliche Entwicklungen und Auswirkungen auf das Gelände des TCN stehen genau so auf dem Programm wie Neuwahlen. Anträge in schriftlicher Form oder per E-Mail müssen bis Montag, 21. März, an die Vorsitzende Diana Mattern (Neckarstraße 38) oder diana.mattern@tcn-ilvesheim.de) geschickt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1