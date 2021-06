Neues Testzentrum

In Ilvesheim hat ein neues Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Das bestätigte die Gemeinde. Es ist täglich zwischen 7 und 20 Uhr geöffnet. Der Betreiber Simon Kolar teilte mit, dass sich auf dem Parkplatz an der „alla-hopp!“-Anlage auch Menschen direkt in ihrem eigenen Auto testen lassen können („Drive-In“).

AdUnit urban-intext1

Derweil hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seine drei Mal wöchentlich geöffnete Teststation in der Mehrzweckhalle eingestellt. Das teilte die Ortsvereinsvorsitzende Elisabeth Barth mit. Man werde ab sofort keine Tests mehr anbieten. Ursprünglich war der letzte Tag für den 30. Juni vorgesehen.

Von der Gemeinde zeigte sich Barth enttäuscht. „Die Verwaltung hat sich nicht an die Absprache gehalten.“ Diese habe gelautet, dass das neue Testzentrum und die DRK-Station nicht zu denselben Zeiten geöffnet hätten.

Bürgermeister Andreas Metz dankte den Ehrenamtlichen ausdrücklich für ihre Arbeit und bestätigte die Vereinbarung zwischen ihm und der DRK-Vorsitzenden. Die in seiner Abwesenheit geführten Verhandlungen mit dem neuen Anbieter hätten aber ergeben, dass ein „Wechsel-Betrieb“ für den neuen Betreiber nicht umsetzbar gewesen wäre. Ein derartiges Modell hätte die Nutzerinnen und Nutzer eher verwirrt, ergänzte Kolar: „Ich betone aber, wir wollen keine Konkurrenz sein.“ Kolar hätte es begrüßt, wenn die Menschen während der Öffnungszeiten des DRK-Zentrums zum Testen dorthin gegangen wären. „Wir wollen ein Zusatzangebot sein“, sagte er. tge

AdUnit urban-intext2