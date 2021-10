Neues Konzert bei Kultur im Dunkeln

Seit acht Jahren besteht die Kooperation zwischen der Schloss-Schule Ilvesheim und Enjoy Jazz. Dieses Jahr lädt Enjoy Jazz, das Internationale Festival für Jazz und Anderes – zu einem Konzert im Dunkeln. Die Dunkelheit, das ist das Besondere, umfängt dabei sowohl Musiker als auch das Publikum. Keine Ablenkung, keine visuellen Signale vor und während des Konzerts: Es geht um das reine Hörerlebnis. Die Beyond Borders Band will das am Dienstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr bieten. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro an der Abendkasse. Karten gibt es auch vorab per Telefon unter 0621/49 69 0.

Contemporary Oriental Jazz nennt die Beyond Borders Band ihren Stil, das ist europäischer Jazz-Beat mit arabischer Musiktradition. Um Grenzen zu überschreiten, erfordert es Mut, Kreativität und Offenheit für neue Gestaltung. Die Bandmitglieder Fadhel Boubaker an der Oud, Niko Seibold am Saxophon, Jonathan Sell am Kontrabass und Dominik Fürstberger am Schlagzeug vereinen diese Eigenschaften und gehen dabei über kulturelle Barrieren hinaus. red