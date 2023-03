Neuer Lesestoff

Wer neuen Lesestoff sucht, ist am Montag, den 27. März, genau richtig bei der Ilvesheimer Bibliothek. Diese stellt nämlich in Kooperation mit der Bücherinsel in Brühl an diesem Abend frischen Lesestoff für Kinder und Erwachsene vor. Wie die Bibliothek mitteilte, werde den „Bücherfrühling“ der musikalische Krimi-Experte Jürgen Haber mit seinem Akkordeon „Emma“ begleiten. Los geht es um 19 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde, Neue Schulstraße 10. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, die Bücherauswahl des Abend kann vor Ort erworben werden. Anmeldung an bibliothek@ilvesheim.de her

