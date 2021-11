Neue Stauden für den Vorplatz

In Ilvesheim wird derzeit der Vorplatz der Gemeindebibliothek umgestaltet. Die Arbeiten haben in dieser Woche begonnen. Wie die Leiterin der Einrichtung, Caroline Rödel-Braune, mitteilte, startet damit das Projekt „Freiraum Bibliotheksgarten“. Das Angebot der Bücherei wird mit diesem Umbau erweitert – und zwar um einen eigenen „Bibliotheksgarten“, der auch eine sogenannte Saatgutbibliothek enthält. In den kommenden Tagen werden dafür die Beetflächen neu angelegt und mit Stauden bepflanzt. Deren Samen bilden dann im kommenden Jahr die Grundlage für die neue Saatgutbibliothek, aus der jede Nutzerin und jeder Nutzer dann Pflanzensamen entnehmen kann.

Lesen im Freien

„Der Gedanke ist, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek die Pflanzen des Bibliotheksgartens zu Hause nachziehen können und sich so ein Stück Bibliothek mit nach Hause nehmen“, erklärt Rödel-Braune. Man habe darüber hinaus vor, Möbel anzuschaffen, die für die Verwendung im Freien geeignet seien. „Dann können wir im kommenden Frühjahr auch Open-Air-Leseplätze anbieten.“ Im Bereich des Brunnens wird ein fest installierter Spieltisch das Angebot ergänzen. Das Zubehör für die Spielbretter, die auf der Tischplatte eingelassen sein sollen, kann in der Bibliothek entliehen werden.

Auch von anderer Seite ist geplant, den Vorplatz mit einer weiteren Sitzmöglichkeit auszustatten. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Heidelberg, Karl Lamers, stiftet anlässlich seines Abschiedes aus dem Parlament mehrere Sitzbänke im Wahlkreis. Eine davon soll nach der erfolgten Umgestaltung auch auf dem Vorplatz der Ilvesheimer Gemeindebibliothek stehen.

Bilderbuchkino geplant

Doch nicht nur außen wird es sichtbare Veränderungen geben. Auch im Innenraum der Bibliothek soll sich etwas tun, wie Rödel-Braune mitteilt. Dank Fördergeldern aus dem Programm „Vor Ort für alle“ kann die Bücherei einen großen Präsentationsbildschirm anschaffen. „Das ermöglicht es uns, demnächst ein Bilderbuchkino in regelmäßigen Abständen anzubieten“, erläutert Rödel-Braune und fügt hinzu: „Dadurch soll ein lebendiger Treffpunkt entstehen – ein Ort für alle, ganz im Sinn des Mottos des Förderprogramms.“ Dieses Soforthilfeprogramm des Deutschen Bibliotheksverbandes fördert bundesweit „zeitgemäße Bibliothekskonzepte“ in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. Primär geht es um Modernisierung und digitale Ausstattung. Ziel sei es, Bibliotheken „auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten“, heißt es vom Verband.

