„Für die spektakuläre Natur muss man nicht weit reisen, sie beginnt vor der eigenen Haustür.“ Davon ist der Ilvesheimer Rolf Sauer überzeugt. Der Vorsitzende des Angelsportvereins (ASV) und SPD-Gemeinderat engagiert sich deshalb dafür, dass Kinder bereits früh etwas von der Natur in ihrer unmittelbaren Umgebung mitbekommen und verstehen. Dazu gehört auch, dass er der örtlichen Friedrich-Ebert-Schule jedes Jahr den Kalender „Wilde Welten. Tierwelten in Baden-Württemberg“ vorbeibringt.

AdUnit urban-intext1

Dieser Kalender hängt dann in den Klassenzimmern der dritten und vierten Klassen. Er wird vom Landesfischereiverband, dem Jagdverband und dem Kultusministerium Baden-Württemberg finanziert und konzipiert. Bezahlt wird der Kalender unter anderem mit den Beiträgen, die der ASV dem Landesfischereiverband überweist.

Mehr Infos im Internet

Der Zweck ist es, den Unterricht inhaltlich zu begleiten. „Normalerweise bringe ich den Kalender dann persönlich in die Klassen, was dieses Jahr in der Form natürlich nicht möglich war“, berichtet Sauer. Nach seinen Angaben wird das Material von den Lehrerinnen und Lehrern der Friedrich-Ebert-Schule punktuell genutzt, um Unterrichtsinhalte zu vertiefen. Auf den monatlich zu wechselnden Seiten beschäftigt sich der Kalender mit der Tierwelt in Baden-Württemberg, jedes Mal wird dazugeschrieben, wo genau das Foto aufgenommen wurde. Internetadressen und per Handy lesbare Codes führen zu weiteren Informationen im Internet.

„Als Vorsitzender des Angelsportvereins ist es mir natürlich besonders wichtig, für die Tierwelt im Wasser zu sensibilisieren“, sagt Sauer. Damit meine er vor allem das, was sich unter der Wasserlinie abspiele: „Nur, weil man das von oben nicht sieht, heißt das ja nicht, dass sich dort nichts abspielt – im Gegenteil. Der Kalender hilft dabei, einen Eindruck zu bekommen.“

Vielfältigkeit zeigen

AdUnit urban-intext2

Deshalb sei es wichtig, dass man bereits Kindern zeige, wie vielfältig die heimische Natur sei. Auch aus diesem Grund bietet der ASV im Sommer den Kinderferientag oder – nach Vereinbarung – Aufenthalte auf dem Weihergelände im Ilvesheimer Norden. Diese würden vor allem von Kindergärten genutzt, berichtet Sauer. Er ist davon überzeugt, dass sich das Engagement des Vereins langfristig auszahlt: „Nur wenn man schon früh die Neugier bei Menschen weckt, haben sie ein Interesse, die heimische Natur zu beschützen. Denn wie soll man etwas beschützen, das man gar nicht kennt?“