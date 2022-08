Nach Corona-Pause: Insel-Kerwe in Ilvesheim beginnt am Freitag

Ilvesheim. Nach drei Jahren Pause findet Ende August wieder die Ilvesheimer Insel-Kerwe statt. Zwischen Freitag, 26. August, und Montag, 29. August, wird erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder das volle Programm mit den alten Traditionen geboten. Die Kerwe startet am Freitag mit dem Fassbieranstich um 18 Uhr. Mit dabei sind die Heddesema Zahlekracher. Außerdem werden bei der Eröffnung die Kerwegans verlost und die Kerwegretl inthronisiert. Die Festmeile in der Schlossstraße geht am Freitag bis 24 Uhr. Ab 19 Uhr kann bei der Spielvereinigung 03 Ilvesheim oder bei der Feuerwehr zu Partymusik getanzt werden.

