Musikalischer Gottesdienst

In der Martin-Luther-Kirche in Ilvesheim findet am 7. Mai um 20 Uhr ein festlicher Gottesdienst zum Sonntag „Kantate“ statt. Dieser besondere Sonntag wird in vielen Kirchen gefeiert und ist dem Lobpreis der Musik gewidmet. In diesem Jahr wird der musikalische Höhepunkt des Jahres vom Kirchenchor Ilvesheim, Kammerorchester Ilvesheim, der Sopranistin Maine Takeda und der Altistin Carotta Lipski gestaltet. Liturgie und Predigt gestaltet Anna Bier, die Leitung hat Alexander Albrecht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht das Gloria von Antonio Vivaldi. Das Werk gehört zu den bekanntesten Stücken des italienischen Komponisten und ist ein wahrer Klassiker der Barockmusik. Der Eintritt frei, Spenden erbeten. red