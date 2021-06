Musik und Dichtkunst

Literatur und Musik gibt es am Freitag, 18. Juni, im Bürgerhaus Hirsch in Ilvesheim. Ab 18 Uhr tritt unter anderem Gerhard Sprakties mit seinem Buch „Happy-Aging statt Anti-Aging“ (dt. in etwa „glücklich altern statt gegen das Altern“) auf. Darauf folgt Kristin Wolz mit ihrem Roman „Geranien für den König“. Anschließend tritt Dirk Timmermann auf und hat seine Poetry-Slam-Bücher im Gepäck. Musikalisch wird der gut zweistündige Abend von Marlene Edler (Querflöte) begleitet. Der Eintritt ist frei, es bedarf keiner Voranmeldung, die Besucherinnen und Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Veranstalter sind die Volkshochschule Ladenburg/Ilvesheim und das Kunst- und Kulturfestival Inselart. tge

AdUnit urban-intext1