Musik-Kurse für Kinder

In Ilvesheim beginnen nach den Sommerferien wieder Kurse für musikalische Früherziehung. Das teilte Ingomar Weber, Leiter der Musikschule in Ilvesheim, mit. Es handelt sich dabei um eine Außenstelle der Mannheimer Musikschule. Die Kurse beginnen im September 2021 und richten sich an Kinder ab 4 Jahren. Kursleiterin ist Anette Kühn. Die Gebühr beträgt monatlich 31,20 Euro. Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es bei der Musikschule unter 0621/293 87 55 oder 0621/293 87 50.

AdUnit urban-intext1

Verlegung möglich

Folgende Unterrichtsorte und -zeiten sind bereits bekannt: montags. 9 Uhr, in der Sonnenburg, mittwochs, 8 Uhr, im Bürgerhaus Hirsch, donnerstags, 8 Uhr, in der Rappelkiste, freitags, 8.30 Uhr, im Zauberlehrling. Sollte wegen der Corona-Beschränkungen in der Sonnenburg oder Zauberlehrling kein Unterricht möglich sein, findet er vorübergehend donnerstags um 14.30 Uhr im ersten Obergeschoss in der Mehrzweckhalle statt. red/tge