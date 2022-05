Musik erfüllt die Gemeinde mit Leben

Dass Musik ein wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens ist, wurde am Sonntagabend wieder deutlich, als die evangelische Gemeinde der Martin-Luther-Kirche Ilvesheim nach zwei Jahren Pause zum Kantatengottesdienst eingeladen hatte. Der Kirchenchor unter der Leitung von Alexander Albrecht, unterstützt von Kammerorchester, Kantor Dieter Kegelmann an der Orgel und Solist Byungyong Yoo (Tenor) waren verantwortlich für die musikalische Gestaltung. Eingebettet in den Gottesdienst, geleitet von Pfarrerin Anna Paola Bier, präsentierten die Sänger und Musiker Stücke von Hugo Distler, Knut Nystedt, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach.

Das Herzstück des Konzertgottesdienstes bildete Telemanns „Der Abend“ aus dem Kantatenzyklus „Die Tageszeiten“. Das Werk besteht aus vier Teilen: Zwei Arien und einem Rezitativ für Tenor sowie einem Schlusssatz für Chor. „Das Werk ist großartig, aber unterschätzt. Telemann hat mehr Aufmerksamkeit verdient“, erklärt Albrecht seine Auswahl.

Das Kammerorchester besteht sowohl aus Gemeindemitgliedern als auch aus befreundeten Gastmusikern. Solist Yoo ist ein Kommilitone Albrechts an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Die Gemeinde zeigte sich im Angesicht des anspruchsvollen Werkes und der musikalischen Leistung aller Musiker und Sänger begeistert.

Chormitglieder ausgezeichnet

Im Anschluss wurden Chormitglieder für ihr langjähriges Engagement geehrt: 40 Jahre Mitgliedschaft feierten Barbara Bläß, Marion Buchbach-Kliebisch, Günter Kloß und Christiane Wein. Margarete Kaibel beging ihr 65., Hilde Wein ihr 70. Jubiläum. Die Jubilare der letzten beiden Jahre erhielten eine Urkunde. Zudem bedankte sich der Kirchenchor der Gemeinde bei der „Dienstältesten“ Else Bauder für 74 Jahre Treue.

Damit ist der Musik in der evangelischen Gemeinde aber noch kein Ende gesetzt: Am Sonntag, 29. Mai, findet um 17 Uhr ein Benefizkonzert von Chor und Orgel für die Ukrainehilfe der Diakonie statt. Die Sänger des Kinderchors präsentieren am Samstag, 23. Juli um 11 Uhr das Musical „Israel in Ägypten“, danach folgt das Gemeindefest.