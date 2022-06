Moko-Chöre in Ilvesheim

Ilvesheim. Die Moko -Chöre singen in Ilvesheim im Park der Heinrich-Vetter-Stiftung: Am Donnerstag, 16. Juni, (Fronleichnam) um 15 Uhr weht wieder ein Hauch Afrikas durch die Region. Die Moko-Chöre unter der Leitung von Eva Buckman und Thabang Mokena präsentieren nach der langen Corona-Pause wieder die Freude und Lebendigkeit des schwarzen Kontinents. Mit einer breiten Palette von Gospels, Spirituals, sowie Alltags- und Liebesliedern aus Südafrika und Ghana bringen sie den Rhythmus und die Melancholie Afrikas in das besondere Ambiente des schönen Parks – auch „Baba Yetu“ und das vielgeliebte „Nkosi Sikelel iAfrika“ und „Shosholoza“ sind zu hören.

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten für Projekte in Afrika. Einlass in den Park ist ab 14.30 Uhr, Teilnahme mit Anmeldung unter Anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de oder Telefon 0621/2 33 66 red