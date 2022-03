Mit bemalter Box Spenden gesammelt

Der Krieg in der Ukraine und das Leid der Geflüchteten ließen Simon Michel und Diego Díaz-Torres keine Ruhe. Also starteten die zwei Schüler der Klasse 4a der Friedrich-Ebert-Grundschule in Ilvesheim spontan ihre eigene Spendenaktion. Wie Bürgermeister Andreas Metz in einer Mitteilung schrieb, zogen die Jungen – ausgestattet mit einer selbst bemalten Spendenbox – sechs Tage lang durch ganz Ilvesheim und klingelten an die Türen der Häuser. Genau 204,35 € kamen auf diese Weise zusammen, die Simon und Diego stolz dem Rathauschef überreichten. Dieser versprach den beiden, das Geld für die in Ilvesheim untergebrachten Geflüchteten zu verwenden. red/tge

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1