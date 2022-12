Mit Aktionen gegen „Elterntaxis“ in Ilvesheim

Ilvesheim. Nach Angaben des Lehrerkollegiums sei das Ergebnis ein Grund zur Freude. „Waren es im Hochsommermonat Juli noch etwa 25 Prozent Autofahrten, so konnte dieser Anteil während der kühleren und teilweise auch regnerischen beiden Wochen letztendlich auf 17 Prozent gesenkt werden“, heißt es in der Mitteilung. Die Kinder seien stolz auf die Leistung ihrer „Power-Klassen“ gewesen und kürzlich mit Kinderpunsch sowie weihnachtlichem Gebäck belohnt worden.

Es geht aber noch weiter, wie die Schule mitteilt. „In jedem Monat des Schuljahres wird es eine Woche geben, in der wieder alle Klassen die Chance auf eine Auszeichnung haben“, schreibt das Kollegium in der Mitteilung an die Presse. So sollen die Gewohnheiten von Kindern und Familien „immer wieder gefestigt“ und die selbst zurückgelegten Schulwege der Kinder „nachhaltig gefördert“ werden. „Langfristig hofft das Team der Friedrich-Ebert-Schule, den Anteil der Elterntaxis an den Schulwegen weiter zu senken“, schreiben die Lehrerinnen und Lehrer abschließend