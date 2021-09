Ministerin fasziniert vom Lernen an der Schloss-Schule in Ilvesheim

„Es ist faszinierend, wenn man sieht, wie die Schülerinnen und Schüler arbeiten.“ Theresa Schopper (Grüne), Ministerin für Kultus und Sport der baden-württembergischen Landesregierung, verlieh in Ilvesheims Schloss-Schule ihrer Bewunderung Ausdruck. Nach einem mehr als zweistündigen Besuch des staatlichen Bildungs- und Beratungszentrums hatte die Ministerin und zahlreiche Behördenvertreter Einblicke in das Lernen von Sehbehinderten und Blinden erfahren.

Dass diese Einschränkung für Sport und obendrein Höchstleistungen kein Hindernis sind, zeigte die abschließende Auszeichnung der Einrichtung zur Partnerschule des Olympiastützpunktes. Im Beisein von Landessportverbands-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, Vertretern des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar sowie von Behindertensportverbänden nahm Direktorin Stephanie Liebers die Urkunde entgegen. Vor drei Jahren, so Liebers, habe sie das Kultusministerium kontaktiert und eine Liste der Erfolge ihrer Schülerinnen und Schüler vorgelegt. „Wir sind jetzt einfach dabei“, freute sie sich über die Akzeptanz. Man habe jetzt auch einen Auftrag, um den Sport unter anderem mit Trainingslagern, zu fördern, führte die Direktorin aus.

Die Auszeichnung fand auch den Applaus von Bürgermeister Andreas Metz, Landrat Stefan Dallinger sowie Goalballern, die zuvor ihre Sportart präsentiert hatten. In den Reihen der sechs Spielerinnen und Spieler sah man auch ehemalige Jugend-Europameister. Das Spiel leitete Jessica Bahr, Cheftrainerin der deutschen Damen-Nationalmannschaft. „Wir haben aus vielen Sportarten, die wir hier haben, die Paradedisziplin Goalball präsentiert“, informierte Stephanie Liebers.

Kultusministerin Schopper, die ja auch den Sport zu ihren Zuständigkeiten zählt, zeigte sich erneut begeistert. Sie habe Goalball bei den Paralympischen Spielen in Tokio erstmals gesehen, bekannte sie. Jetzt durfte sie die Sportart live erleben. „Die Sportart mit ihren unterschiedlichen Techniken hinterlässt bei mir einen bleibenden Eindruck“, hatte sie viel Lob für die beiden Mannschaften parat. Begonnen hatte die Erkundung des weitläufigen Areals mit einem Einblick in die Sommerschule. Im Raum 3106 ließ sich die achtjährige Fatma bei der Erstellung von Diagrammen über die Schulter schauen und wies die Kultusministerin auch in die Geheimnisse der Blindenschrift ein. Sie bereite sich auf den Realschulabschluss vor, nannte Fatma einen Grund für ihre Präsenz. Auch Nathaniel hat dieses Ziel. Er berechnete fleißig Flugbahnen, beispielsweise die eines Basketballs.

Von Lehrer Tobias Wolfsteiner erfuhren die Gäste, dass die Pandemie für die Schloss-Schule in puncto Unterricht nicht den großen Schrecken auslöste. Seit 20 Jahren arbeiten Schülerinnen und Schüler mit dem Computer, so der Lehrer. Da sei Erfahrung da. Direktorin Liebers ergänzte: „Das digitale Arbeiten ist die absolute Basis für das individuelle Lernen.“

Der Tross warf einen Blick auch in die Grundschul-Förderklasse. Die sehbehinderte Monika multiplizierte. Die Rechenaufgaben, die auf Papier standen, wurden auf den Bildschirm vergrößert und schnell und korrekt von ihr gelöst. „Da wart ihr ganz fleißig“, lobte Ministerin Schopper Magda und Sidney, die eine Dokumentation erstellt hatten. Von der Motivation zur Bewegung erfuhren die Gäste in der Kindergartengruppe.

Die Sommer-Schule ist Teil der Jahresplanung der Schloss-Schule. Im Mittelpunkt stehen Techniken im Umgang mit digitalen Medien und der Gebrauch optischer und digitaler Hilfsmittel für Schule, Lebenspraxis und Alltag. Die Schule ist der größte Arbeitgeber für Ilvesheimer und Ilvesheimerinnen. Das Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat und dem Förderschwerpunkt Sehen ist die einzige öffentliche Schule dieser Art in Baden-Württemberg.