Wahl am 7. Mai Michael Haug will Bürgermeister in Ilvesheim werden

Das Kandidatenfeld für die Bürgermeisterwahl in Ilvesheim wird immer größer: Michael Haug (Grüne) will Rathauschef werden. Besonders in einem Punkt unterscheidet er sich vom Amtsinhaber Andreas Metz.