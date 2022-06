Melodien aus „Lion King“

Ilvesheim. Nach langer Pandemiepause tritt der Moko-Chor von Eva Buckman zusammen mit dem Smunye-Quartett von Thabang Mokoena wieder auf, und zwar in Ilvesheim. Neben bekannten Liedern aus Südafrika gehören dazu auch „Baba Yetu“ oder Melodien aus dem Musical „Lion King“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer bei diesem besonderen Konzert am Donnerstag, 16. Juni, dabei sein will, der findet sich ab Einlass 15.30 Uhr im Park der Heinrich-Vetter-Stiftung, Goethestraße 11, in Ilvesheim ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Interessenten möchten sich bitte per E-Mail über anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de oder telefonisch unter 0621/2 33 66 anmelden. sane

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Anmeldung: anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de