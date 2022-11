Markt in der Scheune

Glühwein, weihnachtliches Essen und Musik gibt es am Samstag, 26. November, in der Berthold‘schen Scheune in Ilvesheim. Wie der MGV Germania mitteilte findet dann wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die Veranstaltung in der Hauptstraße 22 findet von 13 bis 20 Uhr statt. Gegen 18 Uhr wird der Gemischte Chor gemeinsam mit den Besuchern einige Weihnachtslieder am Feuerkorb anstimmen. Darüber hinaus sind auch wieder Verkaufsstände geplant. „Es sind keine professionellen Aussteller, sondern nur bastelfreudige Privatpersonen an den einzelnen Verkaufsständen“, erklärt der MGV-Vorsitzende Gerd-Jürgen Wawra. Kulinarisch könnten sich die Gäste auf Bewährtes freuen, so Wawra: „Die bekannten Germaniaköche werden wieder Wintereintopf, Krautschupfnudeln oder auch Bratwürste zubereiten. Auch für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.“ red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1