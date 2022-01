Ludwigshof wird wohl abgerissen

Der Ludwigshof – vielen Ilvesheimerinnen und Ilvesheimern ist dieses Traditionslokal noch gut bekannt. 2015 schloss es endgültig. Bis zur Pandemie sah es noch so aus, als könnte es in dem Gebäude an der Feudenheimer Straße weiterhin Gastronomie geben. So wird es nun aller Voraussicht nach nicht mehr kommen. Wie aus den Unterlagen zur Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, 12. Januar, hervorgeht, ist das Gebäude mittlerweile verkauft.

Der neue Bauherr möchte es abreißen und durch einen dreigeschossigen Neubau ersetzen. Im Erdgeschoss soll eine „gewerbliche Nutzung“ möglich sein. Ab 19 Uhr wird das Gremium über das Thema beraten. In der Vorlage der Verwaltung heißt es zum Vorhaben des neuen Bauherren: „Daher bleibt festzuhalten, dass mit der neuen Überbauung des Anwesens neben hochwertigem Wohnraum auch Möglichkeiten zur Ansiedlung von Gewerbe geboten werden [...] Die Verwaltung empfiehlt daher, die sanierungsrechtliche Genehmigung auszusprechen. Auch städtebaulich wird sich der Neubau in die Feudenheimer Straße gut einbinden. Dennoch ist es bedauerlich, dass es offensichtlich schwierig ist, in Ilvesheim Nord wieder einen Gastronomiebetrieb anzusiedeln.“

Zum Hintergrund: Das Haus befindet sich in einem Sanierungsgebiet, in dem besondere Bedingungen gelten. Deshalb ist von einer „sanierungsrechtlichen Genehmigung“ die Rede. Nach Angaben der Verwaltung bleibt ein Teil des Grundstücks (direkt an der Ecke Feudenheimer Straße/Mahrgrund) im Eigentum des Vorbesitzers. Die Gemeinde hat darauf ein Vorkaufsrecht.

Neues Ratsinformationssystem

Hintergrund ist, dass diese Fläche für den möglichen Bau eines Kreisverkehrs gebraucht werden könnte. Dieser ist bereits seit Jahren ein Thema und soll für eine Entlastung der äußerst angespannten Verkehrssituation vor Ort sorgen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Ausschusssitzung ist die Erneuerung eines Wohnhaus-Anbaus in der Neckarstraße. Seit neuestem sind alle Unterlagen, auch jene für die Sitzung, im Ratsinformationssystem unter ilvesheim-sitzungsdienst.komm.one/bi/info. asp zugänglich. tge

Info: Technischer Ausschuss, 12. Januar, 19 Uhr, Rathaus