Literaturkreis lädt zu Lesung unter dem Nussbaum ein

Ilvesheim. Auch in diesem Jahr wird die Ilvesheimer Lesung unter dem Nussbaum im Park an der Goethestraße 11 fortgesetzt. Gemeinsam laden dazu die Heinrich-Vetter-Stiftung und der „Literaturkreis Ilvesheim“ am Mittwoch, 25. August, um 19 Uhr ein. Aus ihren Werken werden die beiden Ilvesheimer Autorinnen Eva Englisch und Regina Weibel lesen.

Wer dabei sein möchte, der meldet sich unter anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de mit vollem Namen, Adresse und Rufnummer an. Der Eintritt ist frei, eine FFP2-Maske ist mitzubringen.