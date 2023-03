Lesung im Caritas-Hospiz

Wie geht es Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden? Angst vor Schmerzen und vor einem würdelosen Dahinsiechen sind häufige Befürchtungen. Aber welche Erinnerungen werden wach? Welche Gedanken, Fragen, Hoffnungen bleiben? Darum geht es in dem Buch „Mir geht es gut, ich sterbe gerade“ von Christiane Bindseil und Karin Lackus. Die Pfarrerinnen waren viele Jahre lang in der Klinikseelsorge in Heidelberg und Mannheim tätig.

Am Donnerstag, 16. März, 18.30 Uhr, findet eine Lesung mit Karin Lackus im Caritas-Tageshospiz St. Vincent (Goethestraße 21a, Ilvesheim) statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Daniela Goebel. Um Anmeldung unter Telefon 0621/ 1 72 90 96 00 wird gebeten. red