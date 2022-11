Kunstnebel und echte Kürbissuppe

Ilvesheim. Dichter Nebel rauschte durch den Park, der durch über 80 beleuchtete Kürbisse in ein warmes und keineswegs gruseliges, eher romantisches Licht getaucht war. Mit Umhängen oder Gruselkostümen bekleidet und gar „schröcklich“ geschminkt, sausten Kinder im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung umher. Auch in diesem Jahr lud die Stiftung zu Halloween ein und viele Familien, aber auch benachbarte Senioren kamen und schauten sich das Spektakel gerne an. Draußen am Parkeingang wurde erklärt, woher der Halloween-Brauch kommt und drinnen im Garten sorgten die Feudenheimer Landfrauen für Kürbissuppe und leckere Muffins. Und weil die Märchentante ausfiel, erzählte eben Antje Geiter Gespenstergeschichten. Die Gäste konnten unterdessen die Kürbisse bewundern und bewerten. Neben wundervoll gearbeiteten, kleinen Kunstwerken aus Ilvesheimer Familien, hatten sich auch Schüler der Blindenschule mit zwei Dutzend Leuchtkürbissen an der tollen Schau beteiligt. sane

