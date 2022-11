Kunst verkürzt die Wartezeiten im Ilvesheimer Rathaus

„Drei Frauen - drei Stilrichtungen“ - unter diesem Titel steht in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe „Kunst im Rathaus“ in Ilvesheim mit den Künstlerinnen Monika Christensen, Daniela Künzler und Irena Wagner. Seit über 20 Jahren kurz vor dem ersten Advent bieten die Kulturinitiative der Gemeinde Ilvesheim, „inselART“, und die Gemeinde Ilvesheim die Möglichkeit, bei Behördengängen im Rathaus Werke heimischer Künstler auf drei Stockwerken zu besichtigen. Dagmar Klopsch-Güntner, Hauptinitiatorin von „inselART“ begrüßte jetzt rund 50 Kunstliebhaber zur Vernissage im Ilvesheimer Rathaus.

In gekonnter Art und Weise trug sie das groteske Gedicht „Advent“ des deutschen Humoristen Loriot vor. Musikalisch umrahmte Marlene Edler (Querflöte) bravourös die Vernissage. Klopsch-Güntner: „Mit der Ausstellung bringen wir die Bilder zu den Rathausbesuchern. Was kann es Schöneres geben, als beim Warten sich die Bilder anzusehen“. Sie ließ auch wissen, dass für sie bei der Ausstellung im Rathaus auch Musik, Lyrik und Tanz dazu gehören. Dementsprechend führten drei Ballettschülerinnen der Ballettschule Zeitz/Raabe eine wunderbare Choreographie auf. Nach dem tänzerischen Auftritt begrüßte erster Bürgermeisterstellvertreter Günter Tschitschke die Kunstfreunde. Die Anzahl der Besucher bei der Vernissage zeige, Kunst im Rathaus ist eine Veranstaltung, die sich lohnt, worüber sich die Gemeindeverwaltung sehr freue. Seit vielen Jahren sei Ilvesheim hinsichtlich Kunst auf dem richtigen Weg. Als Beispiele nannte Tschitschke die Kunst an der Hochwassermauer, „inselART“ oder Kunst in den Kirchen. „Kunst ist in Ilvesheim keine Eintagsfliege, sondern ist über Jahre hinaus ausgelegt und hat Bestand“ betonte er.

Monika Christensen präsentiert bei der Ausstellung überwiegend Collagen. Ihre Werke zeichnen sich durch Farbigkeit, Licht und Schatten sowie „lebendige“ Pinselstriche aus. Bei ihren Collagen steht meist der Mensch im Mittelpunkt - es geht um die Bildkomposition. Oft verwendet sie für ihre Collagen Fundsachen. Malen oder Collagen zu erstellen ist für Monika Christensen ein kreativer Prozess.

Collagen, Acryl und Aquarell

Daniela Künzler stellt Acrylbilder aus. Ihre Bilder sind farbenhaft und haben oft eine Tiefe. Sie mischt keine Farben. Mit dunklen Tönen beginnt sie ihre Werke, dann folgen die helleren Farbtöne. Durch Spachteln erhalten ihre Bilder einen natürlichen Rahmen. Zu sehen sind Bilder im Längsformat und mehrteilige Bilder. Malen bedeutet für Daniela Künzler Entspannung.

Irena Wagner, die dritte Künstlerin stellt überwiegend Aquarellbilder aus. Sie malt unter anderem auch mit Kredit- und Visitenkarten. Petrol, grün und blau sind derzeit ihre Farben. Farbgemische haben es der Künstlerin angetan. Sie besuchte mehr als 30 Malkurse von gegenständlich bis abstrakt. Beim Malen empfindet sie Freude, Entspannung und gute Laune.

Inspiriert von den Kunstwerken der Künstler trug Dagmar Klopsch-Güntner ausdrucksstark ein passendes Gedicht für jeweils ein Bild der Künstlerinnen von Kathrin Schmidt, Marie Luise Kaschnitz und Lali Ketsba-Khundadze vor. Mit Ernst Jandls Gedicht „Weihnachtslied“ beendete sie die Vorstellung und ermunterte die Besucher sich an der Kunst zu erfreuen. Dem offiziellen Teil schloss sich ein Sektumtrunk an, bei dem die Kunstliebhaber mit den Künstlerinnen ins Gespräch kamen. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 5. Januar besichtigt werden.