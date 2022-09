Kultur im Dunkeln startet

Ilvesheim. Die besondere Konzertreihe „Kultur im Dunkeln“ in Ilvesheim geht in die nächste Saison. Wie die Verantwortlichen mitteilten, beginnt in der kommenden Woche der Vorverkauf für die nächsten Termine. Nach Angaben von Organisator Gunter Bratzel sind vorerst drei Konzerte geplant – eins im September und zwei im Oktober. Es ist bereits die 18. Spielzeit dieses besonderen Konzertformats. Laut Webseite der Schlossschule hat sich für den 29. September der MGV Wallhalla zum Seidlwirt angekündigt, am 6. Oktober treten Doghouse Roses auf. Am 18. Oktober kommt das Ditzner/Lömsch Duo (dieser Termin findet in Kooperation mit EnjoyJazz statt).

Nur Hören ist möglich

Das Besondere an den Veranstaltungen ist, dass sie komplett im Dunkeln stattfinden und so ein besonderes Hörerlebnis schaffen. Unterstützt werden die Besucher dabei von den blinden oder sehbehinderten Schülern der Schlossschule. Sie führen die Hörer unter anderem an ihren Platz. Der Beginn der Konzerte ist immer um 20 Uhr, der Einlass beginnt eine halbe Stunde früher.

Eintrittskarten (je nach Konzert zwischen 15 und 20 Euro) können unter der Telefonnummer 0621/496 90 bestellt oder reserviert werden. Die Tickets sind ab Dienstag, 6. September, zu Schulzeiten von 14 bis 16 Uhr im Sekretariat der Schloss-Schule (Schlossstraße 23) abholbar. Möglicherweise soll es auch im Jahr 2023 noch Konzerte von Kultur im Dunkeln geben – je nach Corona-Lage. tge