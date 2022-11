Krippen, Glühwein und Blasmusik

Von der Kirchenkrippe bis zur Kinderkrippe, von Playmobil bis Oberammergau reicht die Palette von Weihnachtskrippen, die am Freitag und Samstag, 25. und 26. November im Heimatmuseum in der Hauptstraße 9 in Ilvesheim zu sehen sind.

Zu Beginn der Adventszeit zeigt die Krippenausstellung unterschiedliche Exponate aus privaten Haushalten und Institutionen. Damit sind verschiedenste Darstellungen der Geburt Christi zu bewundern, die zum Teil gegen eine Spende zugunsten des Heimatmuseums Ilvesheim auch an Besucher abgegeben werden.

Weihnachtslieder singen

Die Krippenausstellung iin Ilvesheim öffnet am Freitag. © Hartwig Trinkaus

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 25. November um 18 Uhr durch den Musikverein Friedrichsfeld. Nach einem Kurzvortrag über die Geschichte der Krippen besteht die Möglichkeit zum Rundgang durch die Ausstellung. Bei Glühwein, Punsch, Gebäck und netten Gesprächen ist Gelegenheit zum Verweilen.

Am Samstag, 26. November bietet das Heimatmuseum von 11 bis 18 Uhr ebenfalls bei Glühwein, Punsch und Gebäck an, die Schau zu sehen. Etwa um 17 Uhr wird Karin Munser schließlich mit den Gästen Weihnachtslieder singen. Dazu sind alle eingeladen, die Freude am Gesang haben. Danach können die gegen eine Spende reservierten Exponate abgeholt werden. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. hat