Kommt die Insel in den Namen?

Von Torsten Gertkemper-Besse

Ilvesheim. Es wird spannend: Am kommenden Donnerstag entscheidet sich, ob Ilvesheim die Zusatzbezeichnung „Inselgemeinde“ beantragt. Ein solcher Titel wäre, wenn er denn vom Landesinnenministerium genehmigt würde, auf den Ortseingangsschildern zu sehen. In seiner Sitzung am 28. Juli (ab 19 Uhr, Sitzungssaal im Rathaus) wird der Gemeinderat darüber abschließend beraten und dann abstimmen.

Ausgangspunkt für die Diskussion ist ein Antrag, den die Freien Wähler bereits im Frühjahr eingebracht hatten. Sie begründen ihr Anliegen damit, dass die Insel ein Alleinstellungsmerkmal für Ilvesheim sei. „Wir fordern hier nichts, sondern möchten dafür werben“, betonte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Riemensperger.

Ausgang offen

Wie die Abstimmung ausgeht, ist offen. In zwei Diskussionsrunden (einmal mit dem gesamten Gemeinderat, einmal im Verwaltungsausschuss) ergab sich kein klares Mehrheitsbild. Während von der SPD und vom Bürgermeister grundsätzlich positive Signale zu hören waren, zeigten sich Teile der CDU und die Grünen eher skeptisch – auch, wenn sie sich durchaus offen für das Anliegen äußerten. Laut baden-württembergischer Gemeindeordnung ist für den Namenszusatz eine Mehrheit von drei Viertel aller Gemeinderatsmitglieder (auch der abwesenden) nötig. Das bedeutet: 75 Prozent von 19 Mitgliedern. Das ergibt mindestens 15 Stimmen.

Anfang April hatten bereits einige Ilvesheimer Bürger als Aprilscherz den Schriftzug „Inselgemeinde“ auf die Ortseingangsschilder geklebt. Wie ein Foto von vor wenigen Tagen zeigt, hängt der Schriftzug noch – zumindest am westlichen Ortseingang.

Gemeinderat, 28. Juli, 19 Uhr, Sitzungssaal im Rathaus