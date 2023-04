Klick für Klick ans Ziel

In wenigen Tagen entscheiden die Ilvesheimer darüber, wer in den nächsten acht Jahren die Geschicke ihrer Gemeinde lenkt. Am Sonntag, 7. Mai, wird gewählt. Neben Amtsinhaber Andreas Metz (parteilos) bewerben sich drei weitere Kandidaten aus der Gemeinde um das höchste Amt: Thorsten Walther (SPD) sowie die Gemeinderäte Michael Haug (Grüne) und Günter Tschitschke (Freie Wähler). In den vergangenen Tagen haben sie sich in Interviews über ihre Vorstellungen zur Zukunft von Ilvesheim geäußert.

Eine Möglichkeit, die eigenen Positionen mit denen der Bewerber zu vergleichen, ist der digitale Wahlcheck, den die „MM“-Redaktion zusammengestellt hat. In 21 Thesen geht es darum, wie sich Ilvesheim in den nächsten Jahren entwickeln soll. Die Gemeinde soll bis 2035 klimaneutral werden, lautet eine davon. „Eher nein“, sagt Bürgermeister Metz, seine drei Mitbewerber stehen hingegen voll dahinter. Mehr als 1000 Mal haben Nutzer bereits den Wahlcheck durchgespielt.

Bei der inhaltlichen Übereinstimmung liegen Haug und Walther aktuell klar vorn, gefolgt von Tschitschke und Metz. Das ist aber nicht repräsentativ, zumal der Online-Fragebogen auch mehrfach durchgespielt werden kann. Er steht auf jeden Fall noch bis zum Wahlabend zur Verfügung. Am Ende wird dem Nutzer angezeigt, wie groß die Übereinstimmung ist und wie die Kandidaten ihre Position begründen. Wer das Wahlforum des „MM“ verpasst hat, kann es online nachschauen, ebenso wie Kurzvideos aller vier Kandidaten.