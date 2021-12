Kindern Wünsche erfüllt

Ilvesheim. Die Ilvesheimer Bürgerhilfe hat ihre Wunschbaumaktion auch in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Wie die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mitteilten, fand sich für jeden der 50 Wunschzettel eine Patin oder ein Pate. Bereits vor einigen Tagen konnten schließlich alle Geschenke an Elke Urbanski, Sozialarbeiterin im Ilvesheimer Rathaus, übergeben werden. Sie leitet die Präsente an die Kinder weiter.

Einfaches Prinzip

Das Prinzip der Aktion ist einfach: Zu Anfang der Adventszeit steht im Windfang des Ilvesheimer Rathauses ein Weihnachtsbaum. An diesem hängen Zettel, auf die Kinder aus bedürftigen Familien anonym ihren Weihnachtswunsch schreiben dürfen. Wer etwas schenken will, nimmt einfach einen Zettel mit, notiert die Nummer vom Wunschzettel auf dem Geschenk und gibt es im Rathaus ab. Auch dieses Mal waren die Zettel schnell weg. „Der große Erfolg dieser Wunschbaum-Aktion war nur möglich durch die enorme Solidarität und Spendenbereitschaft der Ilvesheimerinnen und Ilvesheimer“, schreibt die Bürgerhilfe in einer Mitteilung.

Aktion auch im kommenden Jahr

Es gebühre aber auch jenen Dank, die keinen der Wunschzettel mehr ergattern konnten und dafür stattdessen ein Nikolausgeschenk nach eigener Wahl für diese Kinder gespendet haben, so die Bürgerhilfe weiter. Man beabsichtige, auch im nächsten Jahr die Wunschbaum-Aktion wieder zu starten. red/tge