Kinder üben Angeln mit Plastikfischen

„Ich werde einen Hai“ angeln, kündigt Alessandro zu Beginn des Ferienprogrammes an. Mehr als 20 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren waren der Einladung des Ilvesheimer Angelsportverein 1928 (ASV) „Ein Tag unter Anglern – Rund ums Fischerhäusel“ gefolgt. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition und ist bei den Kindern sehr beliebt. Erster Vorsitzende Rolf Sauer und sein Helferteam begrüßten deshalb nicht nur Kinder aus der Gemeinde.

Jugendwart Marius Ohl informierte über die gute Jugendarbeit des Vereins und geplante Anglerreisen für Kinder und Jugendliche zu Seen in Bayern. Denn neben Geschicklichkeits- und Wurfspiele mit Punktvergabe und der Exkursion an den Neckar, bei der die Kinder Kleinlebewesen bestimmen sollten und auch selbst zur Angel griffen, gab es vorab viele Infos zum Verein und dem Angelsport.

Viel Neues gelernt

Die Kinder erfuhren so von Sauer, dass beim ASV nicht nur das Angeln, sondern auch Naturschutz großgeschrieben wird und lernten, wie wichtig Artenvielfalt in Gewässern ist. Aufmerksam folgten die Kinder den Erklärungen des Vorsitzenden, als dieser auf die im Neckar lebenden Fische und über die Vermehrung der Fische sprach – ein Karpfen legt in der Laichzeit so zum Beispiel bis zu eine Million Eier.

Bei all den Ausführungen erfuhr Alessandro auch, dass er wohl keinen Hai im Neckar angeln könne. Und auch wenn es diesen Raubfisch nicht im heimischen Gewässer gibt, waren die Kinder beeindruckt von der Größe und dem Gewicht von Welsen – dem größten Fisch, der im Neckar lebt.

Die vielen Fragen der Kinder zeigten, wie groß das Interesse an Natur und Fischen ist. Nach der kleinen „Fisch- und Naturkunde“ teilte der Verein die Kinder für die Spiele und das Angeln in drei Altersgruppen auf. Natürlich trugen die Gruppen mit „Rotauge“, „Aal“ und „Wels“ die Namen von Fischen im Neckar.

Beim Einfangen von Plastikfischen mit der Angel stellten die Kinder fest, dass es nicht leicht ist, eine Angel richtig zu heben. Beim „Probeangeln“ gab Sauer den Kindern deshalb viele Tipps, bevor es mit Manfred Bähr, Klaus Görig und Alois Sommer an den Neckar ging.

Traditionell kamen alle drei Gruppen am Ende des Tages zur Siegerehrung und Preisverleihung im Fischerhäusel zusammen. Wie immer erhielt jedes Kind ein Präsent zur Erinnerung an den Tag mit den Ilvesheimer Anglern. fase