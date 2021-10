Kein neuer Vertrag für Beach Bar

Die Cabana Beach Bar in Ilvesheim darf nicht weitermachen. Der Gemeinderat hat im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung gegen eine Verlängerung des Pachtvertrages gestimmt. Wie das Rathaus am Dienstag mitteilte, fiel das Ergebnis denkbar knapp aus. Es gab neun Stimmen gegen den Erhalt der Bar und acht dafür.

Für den weiteren Betrieb hatten sich die Freien Wähler, die SPD und der Bürgermeister entschieden, dagegen waren Grüne und CDU. Weil einige Gemeinderäte entschuldigt fehlten, entstand überhaupt erst die Mehrheit für die Gegner der Bar. Wenn jeder anwesend gewesen wäre, hätten Freie Wähler, SPD und der Bürgermeister normalerweise eine knappe Mehrheit gebildet.

Ausnahmsweise öffentlich

Abstimmungsergebnisse aus dem nichtöffentlichen Teil werden üblicherweise erst kurz vor der nächsten Sitzung des Gemeinderates bekanntgegeben – und damit gut einen Monat nach dem Beschluss. In diesem Fall hatte der Bürgermeister aber kurz vor der Entscheidung die Öffentlichkeit hergestellt und so eine Bekanntgabe des Ergebnisses ermöglicht. Die Betreiber der Bar wollten sich vorerst nicht zu dem Ausgang der Abstimmung und den Auswirkungen äußern.

Die Freiluft-Bar hatte im Sommer 2020 auf der ehemaligen Liegewiese des seit 2017 geschlossenen Freibades eröffnet. In der Anfangszeit gab es Lärmbeschwerden. Anwohner beklagten sich besonders über laute Personen in der Nacht, als die Bar bereits geschlossen hatte. Die Betreiber des Lokals ließen deshalb ihren Sicherheitsdienst zusätzlich an der „alla-hopp!“-Anlage patrouillieren. Außerdem stimmten sie sich immer wieder mit der Polizei und der Gemeinde ab. tge

