Karnevalverein sucht Garden

Die Garden des Karnevalvereins Insulana in Ilvesheim suchen neue Mitglieder. Wie der Verein mitteilte, sollen mit dem Aufruf Mädchen und Jungen im Alter zwischen elf und 15 Jahren angesprochen werden. Große Hürden soll es nicht geben: „Wenn Du Spaß am Tanzen hast, Lust, dich zur Musik zu bewegen und deine Zeit gerne mit anderen verbringst, dann bist du bei uns genau richtig“, heißt es in der Mitteilung. In den Sommerferien können Interessierte immer zwischen 15.45 und 17.15 Uhr zum Schnuppertraining vorbeikommen. Ort ist das Vereinsheim des Karnevalvereins Insulana in der Kanzelbachstraße 32 in Ilvesheim. red/tge

