JUZ bietet wieder Ferienprogramm

Ilvesheim. Auch in diesem Jahr bietet das Ilvesheimer Jugendzentrum JUZ wieder ein vielfältiges Sommerferienprogramm. Insgesamt rund 30 verschiedene Veranstaltungen und Ausflüge sind in dem kürzlich herausgebrachten Heft des JUZ zu finden. Beginn ist bereits am Donnerstag, 29. Juli. Der letzte Termin des Sommerferienprogramms findet am Freitag, 10. September, statt. Mit dabei sind auch wieder zahlreiche Kooperationspartner wie die Heinrich-Vetter- Stiftung, die Volkshochschule oder die örtlichen Vereine.

„Wir hatten bereits eine sehr große Nachfrage nach den Angeboten“, teilte JUZ-Mitarbeiter Christian Hölzing dieser Redaktion mit. Deshalb könne es sein, dass Termine sehr schnell ausgebucht seien. Informationen gibt es nach einer Mail an

info@juz-ilvesheim.de, auf der Internetseite www.juz-ilvesheim.de oder unter 0621/496 33 42.