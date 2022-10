"InselART in Ilvesheim steht im Zeichen des Wassers

Lyrik, Klang und Bilder: Auch in diesem Jahr wartet das Ilvesheimer Kulturfestival „InselART“ mit vielen verschiedenen Kunstformen auf. Die von Dagmar Klopsch-Güntner organisierte Veranstaltung findet am Samstag, 22. Oktober, in der evangelischen Kirche und im Rathaus in Ilvesheim statt. Dieses Mal geht es um das Thema Wasser. Klopsch-Güntner hat dieses Motto aus mehreren Gründen ausgesucht.

...